Mourinhoout da Liga dos Campeões

O Tottenham perdeu por 3-0, em Leipzig, e foi eliminado prematuramente da Liga dos Campeões, nos oitavos de final, com um resultado agregado de 4-0. Os golos dos alemães foram marcados por Sabitzer (10' e 21') e Emil Forsberg (87') - o português Gedson Martins entrou em campo, pelos londrinos, aos 80 minutos.

Os alemães avançam pela primeira vez para os quartos de final da Champions; os londrinos, finalistas vencidos em 2019, ficaram pelo caminho; Mourinho manteve uma tradição que ninguém quer e voltou a ficar fora dos melhores oito da Europa, algo que lhe aconteceu com o Chelsea, diante do PSG, em 2015, e com o Manchester United, diante do Sevilha, em 2018.

No outro jogo desta noite, a Atalanta avançou para os quartos de final da Champions ao vencer, fora, o Valencia, por 4-3 - havia batido os espanhóis na primeira-mão, em casa, por 4-0. Nota para a extraordinária noite de Ilicic, autor dos quatro golos dos italianos esta terça-feira; Kevin Gameiro (bis) e Torres marcaram pelo Valencia.