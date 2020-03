Oblak, uma assistência de Félix e o esforço inegociável do Atlético eliminaram o Liverpool

O Atlético de Madrid eliminou esta quarta-feira o campeão europeu Liverpool, no prolongamento, e apurou-se para os quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, enquanto o Paris Saint-Germain operou a reviravolta na eliminatória com o Borussia Dortmund.

Depois da vitória caseira (1-0), na primeira mão dos 'oitavos', os 'colchoneros' conseguiram um triunfo por 3-2 em Anfield Road, depois de se verem em desvantagem desde os 43 minutos, por culpa de um golo do holandês Georginio Wijnaldum.

O Liverpool teve de fazer face à enorme exibição do guarda-redes Jan Oblak, que foi evitando, como pôde, as sucessivas tentativas dos campeões europeus e contribuiu para que o jogo fosse para prolongamento, durante o qual o brasileiro Roberto Firmino aumentou a vantagem, aos 94 minutos, e deixou os 'reds' bem posicionados para seguirem em frente.

Contudo, o Atlético de Madrid, que esteve remetido ao seu meio campo durante largo período da partida, operou uma reviravolta inesquecível, com participação direta do internacional português João Félix, titular nos 'colchoneros' e que assistiu Marcos Llorente para o primeiro tento dos madrilenos, aos 97 minutos.

O médio espanhol viria a 'bisar', aos 105+1 minutos, antes de assistir Álvaro Morata para o golo da reviravolta, aos 120+1, e ajudar os 'rojiblancos' a consumarem a qualificação para os quartos de final da prova 'milionária', fase à qual não chegavam desde 2016/17.

Num Parque dos Príncipes sem público nas bancadas, devido à pandemia de Covid-19, o Paris Saint-Germain estava obrigado a dar a volta ao desaire da primeira mão com o Borussia Dortmund (2-1) e foi isso mesmo que alcançou logo no primeiro tempo.

O brasileiro Neymar colocou os parisienses em vantagem no encontro - e também na eliminatória -, aos 23 minutos, e o espanhol Juan Bernat dilatou o marcador, aos 45+1, assegurando uma vitória muito festejada pelo bicampeão francês.

O Borussia Dortmund, que contou com o lateral internacional português Raphaël Guerreiro no 'onze', terminou o encontro reduzido a 10 elementos, por expulsão de Emre Can, aos 89 minutos.

Atlético de Madrid e Paris Saint-Germain seguem, assim, para os quartos de final, em que já estavam os alemães do Leipzig, que eliminaram o Tottenham, treinado pelo português José Mourinho, e os italianos da Atalanta, que superaram o Valência.

Na próxima semana, realizam-se os restantes quatro jogos da segunda mão dos 'oitavos': Juventus-Lyon (0-1, na primeira mão), Manchester City-Real Madrid (2-1), FC Barcelona-Nápoles (1-1) e Bayern de Munique-Chelsea (3-0).