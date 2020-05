Presidente do Lyon confirma: jogo com a Juventus será a 7 de agosto

O presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas, confirmou que a UEFA já tem uma data prevista para a viagem dos franceses a Turim, onde vão jogar a 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, com a Juventus de Cristiano Ronaldo.

"O jogo está confirmado para dia 7 de agosto, em Turim, e será à porta fechada", revelou Aulas em declarações à rádio RTL Foot.

Aulas diz estar preocupado com as dificuldades que os clubes franceses ainda na Champions (o PSG já está nos quartos de final) poderão ter, devido ao cancelamento da Ligue 1. Há recursos a decorrer sobre a decisão, mas o líder do Lyon teme que a falta de treinos e competição poderá ser um factor decisivo para o que resta da Liga dos Campeões.

"Se os apelos falharem e o cancelamento da Ligue 1 se confirme, o Lyon e o PSG serão massacrados por outras equipas que terão um nível de preparação que nós não vamos ter", sublinhou.

Na 1.ª mão da eliminatória, Lyon e Juventus empataram em França (1-1).