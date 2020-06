Lisboa é cada vez mais forte candidata a receber uma Final 4 ou Final 8 da Champions, diz o “Mundo Deportivo”

A hipótese não é nova, mas desde Espanha chegam relatos de que a hipótese Lisboa para receber a final da Champions ganha cada vez mais força.

A rádio Cadena COPE avançou esse cenário na última semana e agora é o jornal “Mundo Deportivo” a dar mais pormenores, frisando que Lisboa poderá não só receber a final da Liga dos Campeões mas também uma espécie de Final 4 ou Final 8, que concentraria na capital portuguesa os jogos dos quartos (em caso de Final 8), meias-finais e a final da competição, que seriam divididos pelo Estádio da Luz e Estádio de Alvalade.

De acordo com o diário de Barcelona, os quartos e meias-finais poderão ser disputados em apenas um jogo e a competição seria espremida em poucos dias, para evitar viagens. Para já, Istambul continua como sede oficial, mas o facto da Turquia não desejar receber a final da Champions sem público poderá obrigar a UEFA a mudar de planos. No próximo dia 17, o Comité Executivo da UEFA reúne-se e todas as decisões quanto a locais e datas ficarão definidas.

Além de Lisboa, o “Mundo Deportivo” diz que Munique e Madrid são também hipóteses caso se confirme a renúncia de Istambul.

A Champions e a Liga Europa deverão regressar só em agosto, após o fecho de todos os campeonatos nacionais. A final da Liga dos Campeões deverá acontecer 29 de agosto e a da Liga Europa três dias antes.