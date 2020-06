Estádios do Benfica e do Sporting recebem Liga dos Campeões

Os estádios do Benfica e do Sporting vão receber a fase final da Liga dos Campeões, a disputar-se entre 13 e 23 de agosto. O Expresso sabe que os clubes portugueses já foram informados desta “vitória” portuguesa pré-anunciada por Marcelo Rebelo de Sousa quando confessou esperar “uma boa notícia sobre futebol internacional em Portugal”, a 2 de junho.

A partir do momento em que a pandemia se alastrou, suspendendo competições nacionais e internacionais, a UEFA procurou saber quais as melhores soluções para albergar a Champions, decididamente o mais importante troféu por clubes na Europa. Em primeira instância, seria Istambul a acolher a final da Liga dos Campeões, mas a realidade forçou a uma reconversão do modelo competitivo e também do local.

Portugal - e, particularmente, Lisboa - tinha, então, duas coisas a seu favor: o país foi dos menos castigados pela covid-19; e, na capital, havia dois estádios prontos e equipados ao nível da segurança, além de estarem relativamente próximos um dos outro, factor também ele determinante para a execução deste plano. Por outro lado, o Estádio da Luz recebeu a final da Champions, em 2014, entre o Real Madrid e o Atlético de Madrid; e tanto o complexo do Benfica como o Estádio de Alvalade foram palcos de jogos no Euro2004.

Mais: as boas relações da Federação Portuguesa de Futebol - cuja imagem de profissionalismo tem sido elogiada internacionalmente - e a UEFA serviram de chapéu nestas negociações. Para trás ficaram as propostas de Frankfurt (Alemanha) e de Moscovo (Rússia).

Agora, o modelo. Quando a Liga dos Campeões foi suspensa por tempo indeterminado, algumas eliminatórias da Liga dos Campeões ficaram por fechar: Juventus-Lyon (0-1 na primeira mão, em França), Manchester City-Real Madrid (2-1, em Espanha), Bayern-Chelsea (3-0, em Inglaterra) e Barcelona-Nápoles (1-1, em Itália); Atalanta, RB Leipzig, Atlético de Madrid e PSG já estavam apurados para os quartos de final.

Os encontros da segunda-mão dia vão realizar-se nos dias 8 e 9 de agosto, nos locais que já estavam previstos, e depois disso as equipas devem viajar para Lisboa para, então, começar a Final Eight (quartos de final), entre 12 e 23 de agosto.