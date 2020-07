PSG em Alcochete, Atlético de Madrid no Seixal, Leipizg no Estoril: os campos portugueses que vão receber as equipas da Champions

As equipas qualificadas para os quartos de final da Liga dos Campeões de futebol vão dispor de oito recintos para treinos em Lisboa e imediações, confirmou hoje à Lusa fonte ligada ao processo.

A fase final da competição vai ser disputada nos estádios da Luz e José Alvalade, na capital portuguesa, podendo os oito clubes presentes nesta fase preparar os encontros no Restelo e Pina Manique, em Lisboa, Estádio Nacional e Cidade do Futebol, em Oeiras, além dos centros de treino de Benfica, no Seixal, Sporting, em Alcochete, e estádios de Estoril, em Cascais, e Mafra.

De acordo com a mesma fonte, já foram definidos os recintos para cada um dos clubes, caso pretendam treinar em Portugal: o Leipzig pode utilizar o Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, a Atalanta o Estádio Pina Manique, em Lisboa, o Paris Saint-Germain a Academia do Sporting, em Alcochete, e o Atlético de Madrid o Benfica Campus, no Seixal.

O Estádio Nacional, em Oeiras, pode vir a ser o local de treinos de Nápoles ou FC Barcelona, o Estádio Municipal de Mafra de Bayern Munique ou Chelsea, a Cidade do Futebol, em Oeiras, de Manchester City ou Real Madrid e o Estádio do Restelo, em Lisboa, de Juventus ou Lyon.

A pandemia de covid-19 obrigou a suspender a competição durante vários meses, com a UEFA a decidir realizar uma inédita 'final a oito’ em Lisboa, com quartos de final, meias-finais e final a apenas uma mão, entre 12 e 23 de agosto.

Ainda faltam disputar quatro embates da segunda mão dos oitavos de final: Manchester City-Real Madrid (2-1, na primeira mão), Juventus-Lyon (0-1), Bayern Munique-Chelsea (3-0) e FC Barcelona-Nápoles (1-1).