Final 8 da Liga dos Campeões bate recordes de audiência e subscrições na Eleven Sports

A Final 8 da Liga dos Campeões em Lisboa não está a ser um sucesso apenas para o PSG, que já se qualificou para a final pela primeira vez: a Eleven Sports, canal que detém em Portugal os direitos de transmissão da prova, através da televisão e em streaming, registou nas última semanas um aumento de cerca de 40% nas subscrições.

A informação foi anunciada à Tribuna Expresso pelo canal, esta quarta-feira, dia em que será transmitida a segunda meia-final da Champions, entre Bayern Munique e Lyon (20h).

Além do aumento nas subscrições (o número total de subscrições não foi revelado), a Eleven Sports anunciou que atingiu o seu melhor resultado de sempre em termos de audiências, na televisão e na plataforma de streaming do canal, o que deixou "o canal 1 da Eleven a ser o canal premium de desporto mais visto nestes dias".

Os quatro jogos transmitidos pela Eleven tiveram médias de 2,4% de share em TV (com um reach médio de 165 mil telespetadores) e foram acompanhados por mais de 50% dos clientes do serviço de streaming, anunciou o canal.

Julian Finney - UEFA

O jogo mais visto foi o Leipzig-Atlético de Madrid, valendo à Eleven o 22º lugar no top diário de audiências em Portugal no dia 13 de Agosto, com um rating médio de 141 mil telespetadores, um share de 3.9% e tendo atingido neste dia um reach de aproximadamente 200 mil telespetadores que tiveram contacto com o conteúdo.

"Os resultados que obtivemos demonstram não só o esforço do grupo em preparar e transmitir o melhor do futebol, mas também as saudades que os fãs já tinham de desporto em direto, principalmente quando temos a honra de ver estes jogos a serem disputados nos nossos estádios", disse, em comunicado, Jorge Pavão de Sousa, diretor-geral da Eleven em Portugal. "Este marco dá-nos força para mantermos e honramos o compromisso de levar o melhor do desporto aos fãs das várias modalidades em Portugal”, acrescentou.

O canal anunciou também que, nas últimas semanas, registou um aumento de mais quatro mil seguidores nas suas redes sociais.

Recorde-se que a Eleven é um canal premium de desporto, com o custo mensal de €9,90, que, além da Champions, transmite a Liga espanhola. A Liga portuguesa é transmitida em Portugal pela SportTV, que tem um custo mensal de €23,99.