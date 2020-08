Uma final cozinhada por um chef com três estrelas Michelin

Quem não temeu pela vida deste jogo de futebol quando, ainda não havia mais que uns segundos no relógio do Lyon - Bayern Munique, e se viu Denayer a sacudir com toda a força do Mundo uma bola que seguia para a área dos franceses? Será que ia ser isto esta meia-final, o Bayern a pressionar e o Lyon em modo trincheira a defender-se de todas as maneiras, até das mais feias, da blitzkrieg?

Felizmente não. Talvez fosse o momento cavalo de Tróia do Lyon. Porque até ao minuto 18, o Lyon fez com que esta meia-final fosse muito mais do que a formalidade que tantos previam depois daquela maldade que o Bayern fez ao Barcelona aqui há uns dias. Mas foi então que apareceu Serge Gnabry, ele e o seu bigode de malandro, a receber na vertical, a avançar na diagonal e rematar genial para fazer um 1-0 numa altura em que o poste da baliza de Neuer ainda tremia depois de um remate de Ekambi lá do outro lado.

O miúdo alemão, que gosta de festejar golos como se na sua mão estivesse um imaginário prato de uma qualquer iguaria - festejo que roubou a James Harden, o barbudo da NBA, já o revelou -, já tinha sido uma das figuras do 8-2 de sexta-feira e desta vez foi ele que desbloqueou um Bayern que pareceu surpreendido pela rapidez inicial do Lyon que, longe daquela imagem atroz do afastar de bola à trouxa mocha de Denayer no primeiro minuto, chegou ao Estádio de Alvalade descomplexado e sabendo exatamente o que valia e onde poderia ferir o Bayern.

Terá faltado aos franceses aguentar mais tempo a sua baliza fora de perigo, fora das gargantas esfomeadas do ataque do Bayern que, mesmo pressionante desde o início, não conseguiu evitar que o Lyon, com bola, criasse sempre algum frisson. O Bayern era, então, uma equipa com pouco controlo. De tal forma que Depay, logo aos 4', aproveitou um incomum erro de Thiago e só não conseguiu contornar Neuer. E aquela bola ao poste, uns quantos minutos depois, era a oportunidade que o Lyon não poderia ter falhado para que a meia-final pudesse, afinal, ter história.

FRANCK FIFE/Getty

Porque falhando Ekambi esse lance, logo apareceu o golo de Gnabry, que foi por ali fora sem pressão. E depois do primeiro golo, o Lyon, pelo menos na 1.ª parte, desapareceu. E com isso o Bayern aumentou a intensidade, sentiu o cheiro a sangue a jorrar. Thiago com a sua bússola nos pés e visão periférica, Goretzka a cavalgar. E à passagem da meia-hora, Gnabry, o chef que trouxe três estrelas Michelin para Lisboa, lançou Perisic, o croata cruzou para Lewandowski, o polaco enrolou-se com a bola, mas não Gnabry, que estava lá para terminar o serviço, para deixar cair na panela aquelas últimas pedrinhas de sal.

Ao intervalo, a meia-final parecia mais ou menos decidida: o baque emocional dos dois golos de Gnabry parecia demasiado para o Lyon, que ninguém sequer esperava ver, a esta hora, ainda na Liga dos Campeões.

Acontece que ao intervalo, talvez já a pensar na final de domingo, o Bayern meteu gelo no cozinhado. Neymar e Mbappé correm muito, Depay e Ekambi já nem tanto, terá pensado Hansi Flick, mas com a entrada de Dembélé o Lyon avivou um pedaço, aproveitando alguma apatia bávara, que por vezes se transformou em algum laxismo, com bolas perdidas e ligações interrompidas.

Aos 56' e aos 58', Marcelo e Ekambi estiveram perto de marcar e Aouar foi uma dor de cabeça, ainda que não com a força de uma enxaqueca. E com as substituições, o Bayern voltou a ganhar frescura para finalmente conseguir aquilo que, na verdade, pareceu sempre o objetivo na 2.ª parte: controlar o jogo com bola.

Para o final ainda estava reservado o golinho da praxe de Lewandowski, bastante atarantado durante todo o jogo, até ao momento em que lhe apareceu uma bola na área à altura perfeita do polaco cabecear.

E assim, o campeão alemão segue para a final da Champions onde vai encontrar o PSG, dois treinadores alemães nos bancos e um talento infinito no ataque e meio-campo. Se do Barcelona e do Lyon o Bayern já saberia mais ou menos com que contar, com os franceses a imprevisibilidade parece bem maior. Para nós, adeptos, pode não ser a final que esperaríamos há uns meses. Mas agora parece quase uma final de sonho.