PSG vs Bayern: são estes os onzes da grande final da Liga dos Campeões

São os titulares esperados, com uma honrosa exceção, de cada lado. Do lado do Bayern de Munique: o internacional francês Kingsley Coman vai jogar de início, a extremo esquerdo, por troca com o croata Ivan Perisic, que tinha sido o jogador utilizado naquela posição no último jogo.

Do lado do PSG, só há uma novidade no onze escolhido por Thomas Tuchel: o regresso do guarda-redes Navas, que esteve lesionado no último jogo e viu o lugar ser ocupado pelo colega Rico.

O onze do PSG: Navas, Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Marquinhos, Leandro Paredes, Ander Herrera, Di Maria, Mbappé e Neymar.

O onze do Bayern: Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Goretzka, Thiago Alcântara, Gnabry, Müller, Coman e Lewandowski.

Pode seguir o jogo ao minuto na Tribuna, AQUI.