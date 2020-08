Messi no PSG? "É muito bem-vindo", admite Tuchel (e mais reforços também)

Sim, mas... Depois da derrota do PSG na final da Liga dos Campeões, frente ao Bayern de Munique, Thomas Tuchel foi questionado pelos jornalistas sobre a possibilidade de uma das próximas transferências do clube francês ser Lionel Messi. O treinador alemão, admitiu que gostava, mas está mais preocupado, de momento, com as saídas da equipa.

"Ele é muito bem-vindo", começou por dizer, sobre Messi, "mas perdemos Edinson Cavani e Thomas Meunier", prosseguiu. "Vamos perder também o Thiago Silva", acrescentou, referindo-se ao final do contrato do capitão da equipa.

"O Bayern está a investir. Se queremos competir a este nível, temos de usar a janela de transferências para aumentar o tamanho do plantel. A próxima época será muito exigente", considerou.

E voltou ao tema Messi: "Há algum treinador que diga 'não' a Messi? Decidimos não falar de transferências. Só nos vamos sentar nos próximos dias. Acho que Messi vai acabar a sua carreira no Barcelona", concluiu.

Sobre a final, Tuchel lamentou a falta de eficácia à frente da baliza, principalmente por parte de Mbappé. "Foi decisivo. Já tinha tido essa sensação de que o primeiro golo decidiria o jogo. Infelizmente o Kylian estava com falta de ritmo, voltou há pouco de lesão. Tivemos a atitude necessária, mas não tivemos sorte suficiente", disse.

"Temos de elevar novamente o nosso nível, para nos mantermos. Mostrámos que conseguimos competir com as melhores equipas. Com esta atitude e com esta mentalidade somos fortes. Podemos ficar orgulhosos disso."