Melhor golo da Liga dos Campeões é de Cristiano Ronaldo

A eliminatória acabou em desilusão para a Juventus, mas há pelo menos algo de bom a retirar duelo dos oitavos de final dos italianos frente ao Lyon. O golo de Cristiano Ronaldo, na 2.ª mão, já no pós-pandemia, foi votado pelos adeptos como o melhor da edição 2019/20 da Liga dos Campeões. Um tiro de fora da área que surpreendeu Anthony Lopes.

Entre os mais de 400 mil votantes, a preferência recaiu no capitão da Seleção Nacional, com a prata a ficar para o austríaco Sabitzer, do RB Leipzig, um remate cheio de efeito num jogo da fase de grupos frente ao Zenit. Já o terceiro lugar foi para outro jogador da Juventus, o colombiano Cuadrado, num remate cruzado frente ao At. Madrid.

Veja aqui o top 5 das escolhas dos adeptos: