Em direto: Quem serão os adversários do FC Porto? Siga aqui o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões

16h15 - No palco esteve agora Didier Drogba, a receber o prémio Presidente da UEFA, pela sua carreira e também pelas qualidades fora do campo. É o primeiro não-Europeu a receber o troféu. Um momento que quem apenas tem acesso ao canal que detém os direitos de transmissão da Champions para Portugal não conseguiu ver, já que neste momento passa publicidade no mesmo.

16h00 - E começa a cerimónia em Genebra, sem público, desta vez. Para começar, um pequeno resumo da edição mais longa de sempre da Liga dos Campeões.

- E agora, um pequeno pedaço de trivia.

- Lucy Bronze (Lyon), Wendie Renard (Lyon) ou Pernille Harder (Wolfsburgo). Uma delas será a melhor jogadora do ano para a UEFA em 2019/20.

- Pelo meio do sorteio (quem sabe para evitar a debandada do público logo após as equipas estarem todas emparelhadas), a UEFA vai ainda premiar os melhores da última edição da Champions, tanto masculina como feminina. E estes são os nomeados a melhor jogador do ano.

- Ora os potes para o sorteio estão assim distribuídos:

Pote 1

Bayern Munique (ALE)

Sevilha (ESP)

Real Madrid (ESP)

Liverpool (ING)

Juventus (ITA)

Paris Saint-Germain (FRA)

Zenit (RUS)

FC PORTO (POR)

Pote 2

Barcelona (ESP)

At. Madrid (ESP)

Manchester City (ING)

Manchester United (ING)

Shakhtar Donetsk (UCR)

Borussia Dortmund (ALE)

Chelsea (ING)

Ajax (HOL)

Pote 3

Dinamo Kiev (UCR)

RB Leipzig (ALE)

Inter Milão (ITA)

Olympiacos (GRE)

Lazio (ITA)

Atalanta (ITA)

Krasnodar (RUS)

RB Salzburgo (AUT)

Pote 4

Lokomotiv Moscovo (RUS)

Ol. Marselha (FRA)

Club Brugge (BEL)

Midtjylland (DIN)

Borussia Monchengladbach (ALE)

Istambul Basaksehir (TUR)

Rennes (FRA)

Ferencváros (HUN)

- Boa tarde! Daqui a nada arranca em Genebra, Suíça, o sorteio da fase de grupo da Liga dos Campeões época 2020/21. Pelo meio, a UEFA vai ainda entregar os prémios relativos aos melhores da temporada passada.

O FC Porto é a única equipa portuguesa presente e, como campeão nacional, está no pote 1. Mas a Sérgio Conceição juntam-se outros treinadores portugueses no sorteio: Luís Castro (Shakhtar Donetsk), Pedro Martins (Olympiacos) e André Villas-Boas (Ol. Marselha).