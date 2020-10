Guardiola: "O futebol português é excecional. A quantidade de qualidade que têm. Cresci com jogadores portugueses como Figo, Couto e Baía"

O City na Champions

"Temos de ser melhores em certos aspetos nesta competição. Os jogadores já o sabem. Temos uma nova oportunidade, amanhã é o primeiro passo de muitos para chegarmos longe nesta prova. Temos que jogar seis jogos. Cada jogo é importante. Cada jogo tem três pontos. Não posso negar que quando se joga o primeiro jogo fora, não é tão importante como o primeiro jogo em casa. O objetivo é conseguir três pontos”.

O FC Porto

"O FC Porto e o Benfica são os mais fortes de Portugal. É uma equipa com uma mentalidade forte, que procura ganhar todos os fins de semana. São fortes fisicamente e têm jogadores experientes, como Pepe. O Marega, lá na frente, é um jogador que cria perigo, com bolas longas a procurar as costas da defesa. Vai ser um jogo duro. Têm esse espírito, a cultura do FC Porto, que vem dos dirigentes, de Sérgio Conceição. Vai ser um jogo difícil, como foi cada vez que joguei contra a equipa, já joguei pelo Barcelona, no Bayern Munique e perdemos 3-1 lá."

O futebol português

"O futebol português é excecional. Ganharam a Liga das Nações. A quantidade de qualidade que têm. Sou privilegiado por poder contar com jogadores portugueses. Cresci com jogadores portugueses como Figo, Couto e Baía, profissionais incríveis de imenso talento. Tenho ótimas memórias. Sou catalão e é parecido o clima, o estilo de vida, a comida. Acho a seleção portuguesa incrível e uma das favoritas a ganhar o Europeu e o Mundial. Cristiano Ronaldo é um dos melhores jogadores do mundo, têm excelentes guarda-redes, centrais, alas-direitas, médios. É uma equipa incrível, uma ótima geração. As pessoas devem orgulhar-se muito da qualidade que têm".