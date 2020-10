Sérgio Conceição: "O City pode ter maior orçamento mas em termos de palmarés fica muito aquém do FC Porto"

Estreia na Champions

"É um orgulho e um prazer para todos nós, com a responsabilidade de representar o FC Porto, que é um dos três clubes com mais presenças na Champions. Somos muito competitivos, independentemente do adversário. Estamos habituados a grandes desafios. Não podemos esquecer que o FC Porto tem uma história grande, vasta. O City pode ter maior orçamento mas em termos de palmarés fica muito aquém do FC Porto."

O Manchester City

"Sabemos do poderio desta equipa, por essa facilidade que tem em termos financeiros, o que faz com que existam grandes individualidades na equipa. E é um conjunto treinado por um treinador com experiência e qualidade. Os testes semanais do City são diferentes dos nossos. Se calhar em Portugal o City era quase imbatível mas aqui todas as equipas da Premier League podem bater o City semanalmente. Os jogos competitivos elevam o patamar dos jogadores e treinadores."

Dificuldades de preparação do jogo

"Difícil era no tempo do confinamento, quando não podíamos jogar. Agora devemos sentir-nos privilegiados por jogar de três em três dias, é sinal de que estamos na Europa, na melhor competição de clubes do mundo. Não tem de haver desculpas nesse sentido. A preparação será sempre difícil. Vamos defrontar uma equipa com grandes valores e que mudou recentemente a sua estrutura base, algumas peças e mesmo o sistema, no último jogo. Conhecemos os jogadores e a sua dinâmica padrão, nem era preciso estudar muito, vemos todas as semanas na televisão. Mas claro que vamos sempre ao pormenor."

A estratégia

"A estratégia sabemos qual é e temos de estar confortáveis no jogo. Umas vezes tem de ser pressionar alto, outras defender no nosso terço e aproveitar o espaço."

FC Porto nunca venceu em Inglaterra

"É essa a minha vontade e vamos fazer de tudo para que isso aconteça. Temos muito respeito pela equipa adversária, pelos últimos anos desta equipa, principalmente com este treinador. A nós cabe-nos tentar contrariar essa estatística tão negativa. Cada jogo tem a sua vida própria."

City com jogadores portugueses influencia?

"Não. Hoje em dia a informação é tanta e de tanta qualidade sobre tudo, que isso não é nem negativo nem positivo. Os portugueses deste clube são jogadores de qualidade, são rivais."

O conselho do ex-portista Ricardo Pereira: fazer o City correr

"Tem de vir trabalhar com a nossa equipa técnica [risos]. O que o Ricardo quis dizer, com certeza, é que como só há uma bola, é melhor tirá-la ao adversário, mas depois é preciso ter qualidade para tê-la. Temos um adversário de qualidade. A estratégia não passa só por aí, mas também passa por aí. Isto iria levar-nos a uma discussão muito mais longa, não bastava esta conversa básica."

Identificação dos reforços com os valores do clube

"O detalhe, o pormenor, tudo é trabalhado. Hoje em dia há muita qualidade nas equipas técnicas e nos jogadores, conhecem muito mais o jogo do que há uns anos, e isso faz a diferença. O que eu disse após o jogo com o Sporting foi óbvio, é básico, estranho fazerem um alarido com isso."

Pepe, o novo capitão de equipa

"O Pepe, como sabem, é um excelente profissional, um homem de balneário, um grande atleta, no verdadeiro sentido da palavra. Percebe que para ser um jogador de alto nível com 37 anos é preciso mais do que duas horas de treino no Olival, o antes do treino, depois do treino, quando acorda, são 24 horas enquanto profissional. E agrega a esse profissionalismo um caráter fantástico, uma dedicação enorme ao clube. Talvez seja o jogador mais competitivo que treinei. Fico muito contente."