A estreia de Fábio Vieira em Manchester e... três centrais?

Quatro ou cinco defesas? O onze do FC Porto não deixa antever em que sistema é que a equipa de Sérgio Conceição se irá apresentar. O mais habitual 4-3-3 pode ser o escolhido, mas com as incluões de Mbemba, Pepe, Sarr e Zaidu, os portistas parecem montar-se num sistema com três centrais, ficando Zaidu como ala esquerdo e Corona como ala direito.

Sérgio Conceição promove também a estreia a titular esta época do médio Fábio Vieira, jovem que ainda só tinha sido utilizado alguns minutos, enquanto suplente.

O onze do FC Porto: Marchesín, Mbemba, Pepe, Sarr, Zaidu, Sérgio Oliveira, Fábio Vieira, Uribe, Corona, Luis Díaz, Marega.

Os suplentes: Diogo Costa, Diogo Leite, Manafá, Nanu, Loum, Grujić, Romário Baró, Taremi, Nakajima, Felipe Anderson, Toni Martínez, Evanilson.

O onze do Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Garcia, Cancelo, Gundogan, Rodrigo, Mahrez, Bernardo, Sterling, Aguero.

Os suplentes: Steffen, Carson, Stones, Zinchenko, Harwood-Bellis, Fernandinho, Foden, Nmecha, Doyle, Palmer, Bernabé, Ferran Torres.

