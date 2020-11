O Barcelona joga em Kiev para a Champions. E Messi não está convocado

O Barcelona vive dias complicados dentro de portas, com um início de liga desapontante que teve novo capítulo com a derrota no fim de semana frente ao At. Madrid, que atirou os catalães para o 12.º lugar do campeonato.

Agora, para a Liga dos Campeões, Ronald Koeman entendeu não convocar Lionel Messi. E embora se trate de uma opção técnica, o treinador holandês garante que a ausência do argentino prende-se apenas com descanso e não com qualquer questão física ou disciplinar.

Com 9 pontos em três jogos, a caminhada do Barcelona na Champions está muito mais tranquila e por isso para a longa viagem a Kiev, onde os catalães jogam na terça-feira com o Dínamo, Koeman optou por deixar em terra não só Messi como também Frenkie de Jong.

“A situação na Champions é bastante boa, com 9 pontos, e é um bom momento para dar descanso a estes jogadores”, justificou Koeman, que não poderá contar ainda com Gerard Piqué, que se lesionou com gravidade no último fim de semana. Sergi Roberto e Busquets também estão lesionados, tal como Ansu Fati.