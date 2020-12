De volta aos três centrais

Tal como tinha feito em Inglaterra, o FC Porto aposta no sistema com três centrais para tentar impedir a ofensiva do Manchester City.

O onze do FC Porto: Marchesín, Mbemba, Diogo Leite, Sarr, Manafá, Uribe, Sérgio Oliveira, Zaidu, Otávio, Corona e Marega.

Os suplentes: Diogo Costa, Cláudio Ramos, Luis Díaz, Taremi, Nakajima, Romário Baró, João Mário, Felipe Anderson, Toni Martínez, Evanilson, Nanu e Fábio Vieira.

O onze do Manchester City: Ederson, João Cancelo, Eric García, Rúben Dias, Zinchenko, Rodri, Fernandinho, Foden, Bernardo Silva, Sterling, Ferran Torres.

Os suplentes: Steffen, Carson, Walker, Stones, Ake, Gundogan, Jesus, Laporte, De Bruyne, Mendy, Mahrez, Doyle.

Pode seguir o jogo ao minuto AQUI, na Tribuna Expresso.