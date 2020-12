O 4.º árbitro do PSG-Basaksehir terá chamado "negro" ao técnico-adjunto dos turcos. Os jogadores recusaram continuar e o jogo foi suspenso

Pierre Webó é camaronês, foi futebolista, hoje é treinador-adjunto do Istambul Basaksehir e estava no banco da equipa turca no Parque dos Príncipes, estádio do Paris Saint-Germain, para o último jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Aos 14 minutos, a partida é interrompida. O árbitro encaminha-se na direção do banco dos turcos para expulsar o técnico camaronês. As câmaras focam, os ângulos apertam. O camaronês baixa a máscara, destapa a cara que está revoltada com a decisão e o faz gritar, enquanto tenta aproximar-se do quarto árbitro. O estádio está vazio e o silêncio já habitual que vem substituído o ruído de adeptos deixa os microfones captarem o que normalmente apenas se tenta ler em lábios.

- "Porque dizes negro?! Porque dizes negro?! Porque dizes negro?!".

Pierre Webó exclama mais do que pergunta. Exalta-se, está irrequieto, ainda nem Ovidiu Haţegan, o árbitro principal, esticou o braço com o cartão vermelho e já o camaronês fervilha na frente de Sebastian Colţescu, o quarto árbitro. Eles e os outros dois elementos da equipa de arbitragem são romenos, todos se acabam por congregar na zona que há entre os bancos de suplentes, como os jogadores. Toda a gente é atraída para lá.

Baptiste Fernandez/Getty

Futebolistas, treinadores, árbitros, elementos do staff das equipas, delegados ao jogo, toda a gente se mistura e a transmissão televisiva capta o que pode. De novo, os microfones.

Demba Ba, avançado senegalês que é um dos suplentes do Basaksehir, acerca-se de Sebastian Colţescu, o quarto árbitro, e confronta-o. Algumas palavras que vocaliza são ouvidas. "Nunca dizes 'este tipo branco'. Dizes 'este tipo'", atira e repete, cara a cara com o oficial, que lhe tenta responder mas a tentativa de resposta não é audível. "Ouve-me. Se quando falas de um tipo negro, então porque dizes 'este tipo negro'?", continua o jogador, até outrem intervir e os separar.

O que se viu, depois, foi muito mais conversas e diálogos a acontecerem no relvado até que os jogadores do PSG e do Basaksehir se recusarem a prosseguir com o jogo e recolherem aos balneários. Na sua conta oficial do Twiiter, o clube turco publicaria uma imagem da campanha "Não ao racismo" da UEFA. Pouco depois, o PSG partilhou-a.

A partida parou por volta das 20h15. Uma hora depois ainda estava suspensa, com vivalma no relvado do Parque dos Príncipes e a UEFA muda, tanto nas suas redes sociais como no relato ao minuto do jogo que mantém no seu site. "Jogo suspenso. Mais informações em breve", lê-se, na entrada mais recente.

Mas, ao "The Athletic", a entidade respondeu com uma nota na qual explicou que "após consulta com as duas equipas, foi acordado que o jogo seria retomado com um quarto árbitro diferente". Às 21h40, contudo, a transmissão mostrava um responsável do PSG a recolher casacos e pedaços de equipamento deixados pelos jogadores suplentes na bancada, onde se tiveram de espalhar para cumprir o distanciamento protocolado para os encontros da Liga dos Campeões.

A UEFA escreveu, depois, que vai "investigar aprofundadamente o assunto" e comunicará mais informações "em devido tempo".