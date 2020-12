Sérgio Conceição: "Quando o árbitro apita não estamos a pensar se estamos qualificados ou não, ou a pensar nos milhões ou nos tostões"

Importância da consistência defensiva

"A consistência defensiva é sempre importante. É verdade que numa ou noutra situação, nomeadamente em transição ataque-defensiva, na 2ª parte, não estivemos tão bem. Ganhámos o jogo 2-0 mas de qualquer forma não nos podemos expor, anda por cima quando a equipa está confortável no resultado. Acho que é um das coisas que temos de melhorar, que vai ao encontro daquilo que temos sofrido: temos de perceber que é preciso atacar, mas bem posicionados, para poder, aquando da perda de bola, reagir a essa perda. Se não no momento, a recuperar a bola ali, então é importante haver uma transição defensiva veloz, para não nos criarem perigo."

Vai haver rotatividade?

"Não tenho essa necessidade. Tenho de olhar e ver quem está fisicamente e emocionalmente a dar garantias de ter o melhor onze. Independentemente do nome ou dos minutos de utilização. Naturalmente há jogadores com mais fadiga e com cartões, por isso temos de estar atentos a isso tudo. É um jogo importante para nós. Quando o árbitro apita não estamos a pensar se estamos qualificados ou não, ou a pensar nos milhões ou nos tostões. Nem a feijões gostamos de perder, imaginem um jogo da Liga dos Campeões, tendo em conta o historial do FC Porto. Vamos à Grécia para tentar conseguir a vitória."

Corona

"Está convocado, está com algumas limitações. Não treinou com a equipa porque ainda está limitado."

Faz diferença treinar em Portugal e não na Grécia (e UEFA agora já o permite)?

"Melhora muito porque ganhamos um treino. Se treinássemos à tarde no estádio do adversário, em termos estratégicos não podíamos preparar nada, porque estamos a trabalhar num estádio em que outras pessoas podem estar a ver o treino. É muito positivo podermos ter o treino de véspera no nosso espaço."

Motivação por já estarem qualificados

"Eles naturalmente têm de estar motivados para todos os jogos. Quando olhamos para o jogo do Fabril, alguns não tinham tido muito minutos e vi um empenho muito bom, uma disponibilidade de toda a gente que me agradou. Agora é igual, é um jogo de Liga dos Campeões, um jogo de prestígio. O adversário está na luta por querer continuar na Europa, com o Marselha. Todos os treinos são levados muito a sério. Se vocês pudessem assistir a uma peladinha veriam que nem no treino querem perder. Para mim a exigência é a mesma."

A Grécia, onde Sérgio Conceição viveu

"É um país onde fui muito bem tratado. Preferia que o jogo fosse em Salónica, porque foi onde vivi, mas também visitei Atenas. Senti-me muito acarinhado, um público muito apaixonado pelas equipas. Sinto um carinho especial pelo país."

Loum e Marcano disponíveis?

"Não sabemos ainda do Loum porque é preciso autorização da Grécia [teve covid-19] por isso não sei se vai viajar. Se chegar, viaja. O Marcano está no plano de recuperação, estamos a acompanhar. Penso que para o mês que vem já podemos ver o Marcano mais integrado com a equipa. São boas notícias."

O FC Porto é das defesas menos batidas da Champions, mas no campeonato está com mais dificuldades

"É o que disse há bocado: a forma como nós olhamos para o adversário. Nos jogos do campeonato estamos mais tempo no meio-campo ofensivo, é verdade que chegam lá menos vezes mas é diferente da Liga dos Campeões. Não é um problema da linha defensiva, é um problema de toda a equipa, dessa organização que temos de ter quando temos a bola. Há só um momento em que podemos vir a caminhar. Sabem qual é? Quando fazemos golo. Agora em todos os outros momentos é ter o mesmo andamento que se tem para frente que se tem para trás. Sempre fomos das melhores defesas em Portugal."