A fava saiu ao FC Porto e chama-se Juventus

No fundo e na prática, só poderia calhar um tubarão ao FC Porto. Ficando em segundo lugar do seu grupo (atrás do Manchester City), os portistas já se teriam mentalizado de que a fava lhes sairia esta segunda-feira no sorteio da Liga dos Campeões. E a que saiu foi a Juventus, sendo quase escusado explicar porquê.

O clube italiano é o monstro dominador no futebol do seu país e vai em nove títulos da Série A conquistados de seguida. Esta década esteve numa final da Champions, em 2015, perdida para o Barcelona, e desde então que procura regressar à decisão para emparelhar o sucesso interno com uma conquista europeia que já lhe foge desde 1996 - quando venceu o Ajax na primeira de três finais consecutivas.

Os oitavos-de-final da Liga dos Campeões:

Borussia Mönchengladbach-Manchester City

Lazio-Bayern Munique

Atlético de Madrid-Chelsea

RB Leipzig-Liverpool

FC Porto-Juventus

Barcelona-PSG

Sevilha-Borussia Dortmund

Atalanta-Real Madrid

Datas dos jogos:

Primeira mão: 16/17/23/24 fevereiro

Segunda mão: 9/10/16/17 março