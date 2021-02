Pepe vai defrontar Cristiano Ronaldo pela segunda vez

O FC Porto defronta a Juventus na quarta-feira. O defesa Pepe fez a antevisão do jogo com os campeões italianos e falou do reencontro com Cristiano Ronaldo.

A equipa de Sérgio Conceição procura vencer os italianos pela primeira vez.

O árbitro espanhol Carlos del Cerro Grande foi nomeado pela UEFA para dirigir o duelo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol.