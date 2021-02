Na Champions, ao ataque: o 4-4-2 do FC Porto contra a Juventus

Ao que tudo indica, Sérgio Conceição mantém o 4-4-2 habitual do FC Porto para o jogo contra a Juventus, esta noite, no Dragão, tendo em conta que Sarr voltou para o banco, sendo agora Zaidu o lateral esquerdo titular, em relação ao último jogo portista, frente ao Boavista

O onze do FC Porto: Marchesín, Manafá, Pepe, Mbemba, Zaidu, Corona, Sérgio Oliveira, Uribe, Otávio, Marega e Taremi.

Os suplentes: Diogo Costa, Loum, Díaz, Grujic, Baró, João Mário, Francisco Conceição, Felipe Anderson, Toni Martínez, Evanilson, Nanu e Sarr.

Já a Juventus de Andrea Pirlo tem, obviamente, Cristiano Ronaldo como titular. Melhor marcador do campeonato transalpino, com 16 golos, Ronaldo soma quatro na presente edição da ‘Champions’, em outros tantos jogos, para um recorde de 134 tentos, em 174 encontros, incluindo 25 nos ‘oitavos’, em 32 – só perde para Messi (27).

O onze da Juventus: Szczesny, Danilo, De Ligt e Chiellini; Chiesa, McKennie, Bentancur, Rabiot e Alex Sandro; Ronaldo e Kulusevski.

Os suplentes: Pinsoglio, Buffon, Ramsey, Morata, Dybala, Bonucci, Demiral, Bernardeschi, Di Pardo, Frabotta e Fagioli.

Recorde-se que o FC Porto não sofreu qualquer golo no Dragão na fase de grupos da ‘Champions’, em claro contraste com o que tem acontecido na I Liga – 11 sofridos, em 10 jogos. No sábado, o FC Porto deu mostras dessa falta de consistência defensiva, ao sofrer dois tentos do então lanterna-vermelha Boavista, em mais um empate (2-2) comprometedor nas contas pela revalidação do título nacional.

Se os ‘dragões’ não venceram, a Juventus fez ainda pior, ao cair por 1-0 em Nápoles, onde atacou muito e foi um ‘redondo’ zero em termos de eficácia, para o terceiro desaire na Serie A, prova em que caiu para o quarto lugar.

Recorde-se que a segunda mão os oitavos-de-final da Liga dos Campeões está marcada para 9 de março, em Turim.

Pode seguir o jogo ao minuto AQUI, na Tribuna Expresso.