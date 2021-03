Juve-FCP: já há onzes em Turim

Já há onzes de portugueses e italianos para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, um jogo que se disputa em Turim.

Juventus: Szczesny, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro, Arthur, Ramsey, Rabiot; Chiesa, Ronaldo, Morata

FCP: Marchesín, Manafá, Mbemba, Pepe, Zaidu, Corona, Sérgio Oliveira, Uribe, Otávio, Marega, Taremi

A primeira mão, no Estádio do Dragão, terminou 2-1 para os portugueses, com golos de Taremi e Marega. Chiesa reduziu aos 82', mantendo a equipa de Cristiano Ronaldo e Andrea Pirlo bem viva para a corrida aos quartos de final da Champions.

