FC Porto joga com o Chelsea nos quartos de final da Champions: “Só devemos à história aquilo que podemos acrescentar”

O Chelsea é o adversário do FC Porto nos quartos de final da Liga dos Campeões, ditou o sorteio realizado esta sexta-feira na sede da UEFA.

O FC Porto vai jogar o primeiro encontro em casa, onde não poderá contar com Sérgio Oliveira e Mehdi Taremi. Em caso de vitória na eliminatória contra os londrinos, o FC Porto já conhece o adversário nas meias-finais: sairá do vencedor do duelo entre Real Madrid e Liverpool.

O sorteio ditou ainda o repetir da final de 2020, com o Bayern Munique a receber o PSG na 1.ª mão dos quartos de final.

Este será a 2.ª vez que FC Porto e Chelsea se defrontam na fase a eliminar da Champions: em 2006/07, nos oitavos de final, saiu-se melhor o Chelsea, com uma vitória em Londres por 2-1, depois de um empate 1-1 no Dragão. Os ingleses eram então treinados por José Mourinho.

As duas equipas cruzaram-se também na fase de grupos da Liga dos Campeões em três ocasiões, a última das quais em 2014/15, com vitória para o FC Porto em casa, por 2-1, e triunfo inglês em Stamford Bridge por 2-0, já na segunda passagem de Mourinho pelo Chelsea.

Jogos dos quartos de final:

Manchester City - Borussia Dortmund

FC Porto - Chelsea

Bayern Munique - Paris Saint-Germain

Real Madrid - Liverpool