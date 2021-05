Final da Champions: há 200 adeptos de risco do City e do Chelsea em viagem para o Porto (e muitos deles não têm bilhete para o jogo)

Há mais de 50 adeptos do Manchester City e do Chelsea que se encontram proibidos de entrar em recintos desportivos pela Justiça britânica por mau comportamento. São 18 do Manchester City e 34 do Chelsea. Além disso, as autoridades estimam que entre os milhares de adeptos das duas equipas inglesas que vão disputar a final da Liga dos Campeões no Estádio do Dragão haja cerca de 200 considerados de risco (100 por cada equipa) que deverão deslocar-se do Reino Unido para o Porto, muitos deles sem bilhete para o jogo.

O Expresso sabe que as duas equipas inglesas vão ficar alojadas em hotéis do Porto entre 27 e 30 de maio. O jogo disputa-se no sábado, dia 29, às 20h00 na casa do FC Porto perante 16.500 espectadores.