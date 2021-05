Liga dos Campeões no Porto. Governo considera que organização foi "um sucesso"

O secretário de Estado do Desporto diz que a final da Liga dos Campeões foi um "sucesso" e que reforçou a credibilidade de Portugal junto da UEFA.

João Paulo Rebelo defende que não há nenhuma incoerência, nem exceção na presença de adeptos e abre a porta a que, na próxima época, o público regresse aos estádios.

Milhares de adeptos ingleses rumaram entre quinta-feira e sábado ao Porto para assistir à final da mais importante competição de clubes de futebol, no Estádio do Dragão, numa afluência que causou uma forte presença em locais como a Ribeira, onde se registaram desacatos.

No sábado, após o final do jogo que o Chelsea venceu por 1-0 ao Manchester City, dois adeptos ingleses foram detidos pela PSP após terem agredido agentes policiais, o que fez com que um dos polícias tivesse de ser suturado na face no Hospital Santo António.