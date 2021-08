Como joga o PSV? “É uma equipa agressiva e pressionante”, mas o Benfica não terá de “estar sempre a chutar a bola para a frente”

No verão de 2020, o Benfica entusiasmou os seus adeptos com o anúncio do regresso de Jorge Jesus para o cargo de treinador principal. Nas semanas seguintes à chegada do técnico a expectativa cresceu, com contratações de vários nomes que prometiam apetrechar a equipa de qualidade individual, como Vertonghen, Darwin, Everton ou Waldschmidt. No entanto, logo ao primeiro jogo oficial da temporada 2020/21 veio uma derrota que marcaria a campanha benfiquista, com um 2-1 frente ao PAOK que afastaria o clube da Liga dos Campeões e dos milhões que esta proporciona.

Quase 12 meses depois, o Benfica está, novamente, na antecâmara da mais importante prova de clubes da Europa. Após uma época a trabalhar com JJ, o técnico garante que a equipa está mais forte, mais conhecedora das suas ideias, e o arranque de temporada, com quatro vitórias em quatro partidas oficiais, parece ter trazido otimismo renovado. Ora, este Benfica versão 2021/22 começa esta quarta-feira (20h, TVI) a discutir uma eliminatória que, uma vez mais, promete marcar os próximos meses do clube da Luz, esperando os seus responsáveis que, desta feita, para bem e não para mal.

O PSV é o rival dos encarnados no play-off e, sendo certo que o clube de Eindhoven não tem o poderio de outras épocas — desde logo, de 1988, quando bateu o Benfica de Toni na final da Taça dos Clubes Campeões Europeus —, a equipa orientada por Roger Schmidt promete apresentar sérias dificuldades ao conjunto português.

Tal como o Benfica, o PSV está na segunda temporada sob a orientação do mesmo treinador, tendo terminado a passada edição da Eredivisie no 2.º lugar, a uns distantes 16 pontos do campeão Ajax. Mas nesta época as coisas têm sido bem diferentes, com o PSV a somar seis triunfos em seis desafios oficiais, incluindo uma estrondosa goleada por 4-0 frente ao Ajax, na Supertaça. Nestas seis partidas, a turma de Eindhoven tem 17 golos marcados e somente dois sofridos.

João Carlos Teixeira, português do Feyenoord, conhece bem o PSV. A iniciar a sua segunda época no futebol dos Países Baixos, o antigo jogador de, entre outros, Sporting, Liverpool, FC Porto, Sporting de Braga ou Vitória SC, traça à Tribuna Expresso o retrato do rival do Benfica: “É uma equipa que coloca muita intensidade nas partidas, gostando de pressionar alto, com futebolistas que jogam muito bem à bola, tecnicamente dotados. São um conjunto bem sistematizado, o treinador está no segundo ano e mantiveram a base da época passada. Nota-se que estão bem trabalhados. Impõem uma agressividade muito grande nos jogos”, refere o médio.

BSR Agency

Roger Schmidt, o técnico alemão que foi campeão austríaco com o RB Salzburg em 2013/14 (conquistou o primeiro dos oito títulos nacionais consecutivos que o clube possui), caracteriza-se por um futebol de muita vertigem, enquadrado na escola germânica que gosta de defender atacando, procurando roubar a bola em zonas adiantadas para, com poucos passes, criar perigo. E não traz boas memórias a Jorge Jesus: em 2014/15, o Bayer Leverkusen de Schmidt bateu, na fase de grupos da Liga dos Campeões, o Benfica por 3-1, na Alemanha, empatando a zero na Luz; na temporada seguinte, já com Jesus no Sporting, o Leverkusen eliminou a equipa de Alvalade nos 16 avos-de-final da Liga Europa, vencendo por 1-0 em Lisboa e por 3-1 na Alemanha.

João Carlos Teixeira reconhece que “em Portugal não há muitas equipas que pressionem como o PSV”, o que pode levar a um jogo “complicado”. Ainda assim considera que “é perfeitamente possível que o Benfica ganhe”, deixando uma opinião sobre como pode a equipa portuguesa superar a pressão intensa do seu adversário: “O primeiro jogo é na Luz e o Benfica tem homens de qualidade para sair a jogar, não vejo que tenham motivos para estar sempre a chutar a bola para a frente e disputar a bola direta. O Benfica tem capacidade para superar essa pressão”.

Um dos jogadores que se tem destacado no Benfica é João Mário, que João Carlos Teixeira conhece bem.

Os dois fizeram a formação no Sporting e partilharam o meio-campo nas seleções jovens portuguesas, como no Europeu sub-17 de 2010. Teixeira acredita que o novo reforço do Benfica possa ser importante para resistir à pressão do PSV: “Sem dúvida que o João Mário vai ser, mais uma vez, um dos protagonistas principais do jogo. Espero que ele faça uma grande exibição e lhe corra bem. Acredito que ele possa fazer a diferença, como tem feito nestes jogos em que tem sido ele a iniciar e comandar as ações de ataque do Benfica”, salienta.

Na opinião de João Carlos Teixeira, a chave da vitória encarnada pode estar mesmo na capacidade de superar a primeira pressão do PSV para, depois, explorar os espaços deixados livres pelos alemães. “Eles são muito fortes na primeira zona de pressão, mas se essa linha for superada o Benfica vai ter espaço e terá muitas possibilidades de criar danos ao PSV. Eles jogam com uma linha defensiva muito alta, logo haverá espaços nas costas que seria importante o Benfica conseguir explorar bem com os jogadores rápidos que possui na frente. O Rafa ou o Gonçalo Ramos, que são jogadores velozes e que atacam bem as costas da defesa, podem ser importantes. Acho que esse será o ponto fraco do PSV”, descreve o jogador.

Se a pressão alta e a agressividade são duas características deste PSV, os bons resultados do início de época têm levado o conjunto para “níveis de confiança muito elevados”, como comenta João Carlos, o que faz com que haja muitas esperanças depositada na equipa. “A expectativa está muito alta, desde logo pelo triunfo na Supertaça. Normalmente, o Ajax é a equipa mais forte do campeonato e o PSV começou muito bem, batendo-os por 4-0, o que não é nada fácil”.

E como encaram os homens de Eindhoven esta eliminatória? “O que eu sinto agora aqui é que eles estão com a confiança muito alta. É verdade que não faria sentido que eles fossem para um jogo sem acreditar que podiam ganhar, mas eu acho que eles estão com as expectativas muito altas, começaram bem a época e querem muito ir à Liga dos Campeões. As coisas estão-lhes a correr bem, estão muito confiantes. Mas também é verdade que o Benfica começou bem a época”, responde João.

Para o grande começo de temporada do PSV muito tem contribuído Noni Madueke. O jovem inglês, de 19 anos, soma cinco golos e uma assistência e é destacado por João Carlos Teixeira: “O Madueke é muito rápido, gosta de ir no um contra um e assumir o drible contra o lateral. É um jogador a ter em conta porque é veloz e muito tecnicista. Pode fazer a diferença. E tem só 19 anos”, avisa o português.

Soccrates Images

O PSV costuma apresentar dois médios mais defensivos, dois alas velozes e verticais e, no centro do ataque, uma dupla para a qual Teixeira também chama a atenção, com Mario Götze, o alemão que deu o título mundial ao seu país em 2014, e Eran Zahavi, avançado israelita com 317 golos oficiais marcados na carreira entre o seu país, Itália, China e, agora, os Países Baixos: “O Götze é um jogador que toda a gente conhece, jogou no Dortmund, no Bayern, é campeão do mundo pela Alemanha. Obviamente que tem qualidade acima da média e faz muito a diferença. O Zahavi é, também, muito bom jogador. Marca muitos golos e tem facilidade nos apoios e a jogar ao primeiro toque. Entende-se muito bem com o Götze”. O médio português assenta a análise nos sete golos (quatro para o alemão e três para o israelita) que a dupla já apontou na presente campanha.

Num PSV com um ataque recheado e uma defesa menos segura, o português Bruma, que também estava no tal Europeu sub-17 de 2010 com Teixeira e João Mário, é outra das armas de Schmidt. O extremo apontou dois golos nas duas últimas partidas do PSV e também é destacado pelo médio que já o defrontou na Eredivisie: “O Bruma vem de um momento bom. É um jogador muito dotado tecnicamente, um extremo de drible e rápido. Não sei se vai ser titular, mas tem feito golos e se jogar será um homem a ter em conta, obviamente”.

Para o Benfica não sofrer um dissabor semelhante ao do ano passado, será, então, fundamental saber lidar com a pressão do PSV, minimizar as perdas de bola em zonas de construção e conseguir explorar o espaço nas costas da tal pressão adversária, potenciando as fragilidades numa defesa que, por vezes, não prima pela segurança.

Já João Carlos Teixeira, o rival do PSV que, em Roterdão, será um espetador atento, acredita que “o Benfica tem todos os argumentos para passar”, vaticinando que, “no final de contas, vai ser um jogo apelativo”. Ou, prevê, um duelo “equilibrado, com ambas as equipas a querer ter a bola, jogar e pressionar alto”. O português é crente que vem aí uma partida “de muito ritmo, um jogo vivo e bom de se ver”.