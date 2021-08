Jesus volta aos três centrais com o PSV (e um deles é Morato)

Morato é titular frente ao PSV, com Jorge Jesus a voltar ao 3x4x3 depois de jogar com quatro defesas no fim de semana, para a I Liga.

Destaque ainda para a opção do treinador do Benfica em manter Yaremchuk nos titulares, depois das boas indicações dadas pelo ucraniano frente ao Arouca.

O onze do Benfica: Vlachodimos, Diogo Gonçalves, Lucas Veríssimo, Otamendi, Morato, Grimaldo; Weigl, João Mário; Pizzi, Rafa e Yaremchuk.

O onze do PSV: Drommel; Max, Boscagli, Silva, Mwene; Van Ginkel, Sangaré, Gotze; Gakpo, Madueke e Zahavi.

