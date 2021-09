Jesus não mexe para o Barcelona

Jorge Jesus não mexe na equipa que vai entrar em campo esta quarta-feira frente ao Barcelona, mantendo os onze com que iniciou o último jogo do campeonato, no sábado, com o Vitória.

Sem Diogo Gonçalves, o técnico volta a apostar em Valentino Lazaro na ala direita, agora na Liga dos Campeões, bem como no ataque com Rafa, Darwin e Yaremchuk.

Já o Barcelona terá em campo Pedri como titular, a apoiar um ataque com Memphis Depay e Luuk de Jong, naquele que é o regresso de Ronald Koeman à Luz 15 anos depois de ter treinado - sem grande sucesso - o Benfica.

Ansu Fati, recentemente regressado aos relvados após meses de paragem devido a lesão, começa o jogo no banco.

O onze do Benfica: Vlachodimos; Lucas Veríssimo, Vertonghen, Otamendi; Grimaldo, Weigl, João Mário, Lazaro; Rafa, Darwin e Yaremchuk

O onze do Barcelona: Ter Stegen; Ronald Araújo, Piqué, Eric Garcia; Dest, Busquets, Frenkie de Jong, Sergi Roberto; Pedri, Depay e Luuk de Jong

Acompanhe o Benfica - Barcelona aqui na Tribuna, a partir das 20h.