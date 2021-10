Nagelsmann ausente do Benfica-Bayern devido a síndrome gripal

O treinador do Bayern Munique, Julian Nagelsmann, vai falhar o jogo desta noite com o Benfica, para o Grupo E da Liga dos Campeões de futebol, devido a uma síndrome gripal, informou o clube germânico.

“Infelizmente, Julian Nagelsmann não estará no banco de suplentes, devido a uma síndrome gripal. Os adjuntos Dino Toppmoller e Xaver Zembrod vão comandar a equipa. Recupera rápido, Julian”, publicou o Bayern, na rede social Twitter.

Benfica e Bayern Munique jogam a partir das 20:00 (hora de Lisboa), no Estádio da Luz, em Lisboa, em jogo da terceira jornada da Liga dos Campeões, que será dirigido pelo romeno Ovidiu Hategan.

Os ‘encarnados’ ocupam o segundo lugar do Grupo E, com quatro pontos, menos dois do que os bávaros, que lideram, com seis.