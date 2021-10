A primeira parte das equipas portuguesas na Champions foi em organização defensiva

Termina a primeira volta da fase de grupos das três equipas portuguesas na prova e quem olha para a classificação das três só pode ficar satisfeito, por terem todas nas suas mãos a possibilidade de apuramento para a próxima fase. Poucos se recordam, mas na altura do sorteio, fomos quase todos pessimistas relativamente às possibilidades de apuramento das três; e por isso, perceber que, com três jogos por jogar, o apuramento é real, é verdadeiramente positivo. Porém, o meu lado pessimista aciona a sirene para me alertar que, sendo possível o apuramento, também é real a possibilidade de todas ficarem fora da Europa nas três jornadas restantes; sem que para isso seja necessária uma conjugação de resultados mirabolante.

Continuando com a numerologia, é fácil perceber pela classificação que são mais os golos sofridos do que os marcados; no entanto, fazendo uma análise mais cuidada, vemos que os golos foram quase todos concedidos num jogo contra os primeiros classificados de cada grupo. Podendo parecer um paradoxo, tendo em conta o número de golos sofridos, mas a chave para a classificação do Sporting, FC Porto e Benfica tem sido a sua organização defensiva. Por isso, e por considerar que os jogos contra o Ajax, Liverpool, e Bayern são de outro contexto, vou focar-me na análise aos jogos contra os restantes adversários.