Nagelsmann: “O Benfica fez um ótimo jogo em Lisboa e criou-nos muitos problemas”

O treinador do Bayern Munique afirmou esta segunda-feira que o Benfica criou “muitos problemas” à sua equipa em Lisboa e que espera novamente encontrar dificuldades na terça-feira, na quarta jornada do Grupo E da Liga dos Campeões de futebol.

“O Benfica não vai fazer grandes mudanças. Fez um ótimo jogo em Lisboa e criou-nos muitos problemas. Tem jogadores muito bons fisicamente, grandes avançados, que são muito rápidos. Em Lisboa, podíamos ter sofrido um golo se não tivéssemos o melhor guarda-redes do mundo”, disse Julian Nagelsmann, na conferência de imprensa de antevisão do jogo, que decorreu no centro de treinos do Bayern, nos arredores de Munique.

Apesar das dificuldades, a formação de Munique venceu no Estádio da Luz por 4-0 e ficou a um triunfo do apuramento para os oitavos de final, algo que o técnico, de 34 anos, quer garantir no embate de terça-feira, com os ‘encarnados’.

“Temos que ser adultos e maduros. Queremos fazer os 12 pontos na fase de grupos para passar e continuar no bom caminho”, referiu Nagelsmann.

O técnico germânico falhou o jogo em Lisboa por ter testado positivo ao novo coronavírus e deverá regressar ao banco do Bayern, precisamente, perante o Benfica, naquele que será o jogo 100 do avançado polaco Robert Lewandowski na Champions.

“É algo muito importante. Parabéns para ele. É um jogador que tem uma dinâmica incrível e é impossível pará-lo durante os 90 minutos. Nas vezes em que o defrontei, tentei sempre arranjar formas diferente de o parar. Às vezes resultava em certas fases do jogo, mas nunca em todo o jogo”, confessou.

Nagelsmann acrescentou que o defesa francês Lucas Hernández recuperou de um pequeno problema físico e deverá atuar na terça-feira, enquanto Alphonso Davies continua em dúvida, depois de já ter estado ausente em Lisboa.

“Gostaria de jogar, fazer uma boa exibição e ganhar os três pontos. Seria uma excelente prenda de aniversário. A equipa está muito forte e não para de crescer. Estamos muito confiantes”, afirmou o lateral canadiano, que na terça-feira completa 21 anos.

O jogo entre o líder Bayern Munique, com o ‘pleno’ de nove pontos, e o Benfica, segundo classificado, com quatro, está agendado para as 20:00 (hora de Lisboa). À mesma hora, o Dínamo Kiev, último colocado, com um ponto, recebe o FC Barcelona, terceiro, com três.