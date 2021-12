Aqui estão os possíveis adversários de Sporting e Benfica nos oitavos de final da Champions

Sporting e Benfica são as duas equipas portuguesas que marcarão lugar nos oitavos de final da prova, naquela que é a segunda vez que Portugal coloca duas formações na fase a eliminar, depois de FC Porto e Benfica em 2016/17. E já conhecem todos os possíveis adversários - são quase todos gigantes europeus.

Por terem ficado em 2.º lugar nos respetivos grupos, as formações nacionais não serão cabeças de série no sorteio de segunda-feira, pelo que vão enfrentar um dos vencedores dos grupos, que são estes:

Manchester City (Grupo A)

Liverpool (Grupo B)

Ajax (Grupo C)

Real Madrid (Grupo D)

Bayern Munique (Grupo E)

Manchester United (Grupo F)

Lille (Grupo G)

Juventus (Grupo H)

Destes, o Sporting não poderá medir forças com o Ajax e o Benfica não poderá calhar com o Bayern Munique, por terem estado no mesmo grupo na primeira fase da prova - só deixa de haver restrições a partir dos quartos de final.

O adversário mais simpático parece ser o Lille, que venceu o Grupo G, mas avizinham-se duelos complicados para Sporting e Benfica, que estão no grupo dos segundos classificados com PSG, Atlético Madrid, Inter, Villarreal ou Atalanta, RB Salzburgo e Chelsea.

O sorteio dos oitavos de final da Champions realiza-se já na próxima segunda-feira, às 11h de Portugal Continental.