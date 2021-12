A roda da fortuna e Yaremchuk contra todos os males (a análise à jornada da Champions, por Tomás da Cunha)

O futebol tem um lado cruel, como a vida, porque a recompensa para os mais corajosos nem sempre chega. Para piorar, não raras vezes o prémio sai aos que preferem esperar pelo erro alheio para agarrar a oportunidade. Precisar de vencer no Dragão não disse absolutamente nada a Simeone, que pensou o jogo numa perspectiva defensiva. Para deixar tudo em aberto até à segunda parte. Não houve necessidade de ter um plano ofensivo. Caiu um apuramento que não se entende sem Oblak, sem a ineficácia de Taremi (também com um desvio fatal no primeiro golo colchonero) e sem o talento diferencial de Griezmann, que fez muito com pouco.



Até ao 0-1, momento chave do encontro, houve mais FC Porto. Simeone sabia que, com uma defesa desfalcada e Luis Díaz do outro lado, entrar com quatro atrás podia comprometer. Nesse sentido, montou um 5-3-2 passivo para se proteger e entregou a iniciativa (ao intervalo, 69% de posse de bola para os dragões). O respeito pelo colombiano foi visível na estratégia colchonera. À esquerda, Carrasco adiantava-se para pressionar João Mário, mas quem saía em Zaidu era o médio interior direito (Lemar). Com isto, Llorente via o adversário de frente e ficava disponível para os duelos frente ao principal desequilibrador portista.