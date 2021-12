Como o Benfica lhe saiu antes dos erros, Real Madrid diz que repetição do sorteio é “adulteração flagrante”

O Real Madrid considerou que a repetição do sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol é uma “adulteração flagrante” do procedimento, que determinou um confronto com o Benfica, noticia a agência EFE.

Segundo a agência noticiosa espanhola, o Real Madrid já comunicou à UEFA a oposição à repetição integral do sorteio, alegando que o emparelhamento com o Benfica ocorreu antes dos erros que motivaram a anulação do procedimento.

A UEFA justificou a anulação do sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões devido a um problema técnico, informando que o mesmo seria repetido pouco depois, em Nyon, na Suíça, às 15h00 locais (14h00 em Lisboa).

“Na sequência de um problema técnico com o software de um prestador externo de serviços que indica aos responsáveis as equipas elegíveis para jogar com outras, ocorreu um erro material no sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Como resultado disso, o sorteio foi declarado nulo e vai ser totalmente refeito às 15h00 locais”, podia ler-se na conta oficial da UEFA no Twitter.

O Real Madrid calhara com o Benfica na primeira versão do sorteio, digamos assim. Já o Sporting calhou então com a Juventus. Os restante jogos eram: Villarreal-Manchester City, Atlético Madrid-Bayern Munique, Salzburg-Liverpool, Inter Milão-Ajax, Chelsea-Lille e PSG-Manchester United.

O novo sorteio ditou os seguintes duelos nos 'oitavos' da Champions:

Salzburgo - Bayern Munique

Sporting - Manchester City

Benfica - Ajax

Chelsea - Lille

Atlético Madrid - Manchester United

Villarreal - Juventus

Inter - Liverpool

Paris Saint-Germain - Real Madrid

Veja AQUI o sorteio, ao minuto na Tribuna Expresso, e algumas curiosidades dos clubes que calharam em sorte aos portugueses.