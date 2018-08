Sporting de Braga eliminado da Liga Europa

O Sporting de Braga foi esta quinta-feira eliminado da Liga Europa pelo Zorya, da Ucrânia, graças a um empate caseiro na 2.ª mão da 3.ª pré-eliminatória, depois da igualdade a um golo no duelo da 1.ª mão.

João Novais (65') e Ricardo Horta (73') marcaram pelos guerreiros do Minho, enquanto Rafael Ratão (70') e Karavaev (83') fizeram os golos da equipa ucraniana.

No 'play-off', o Zorya vai defrontar os alemães do Leipzig, onde alinha o português Bruma.

O Sporting passa a ser o único representante português na Liga Europa. Na Liga dos Campeões, o FC Porto já tem lugar garantido na fase de grupos, enquanto que o Benfica ainda tem de ultrapassar os gregos do PAOK, no 'play-off' que começa a ser disputado terça-feira, no Estádio da Luz (20h, Eleven Sports e TVI).