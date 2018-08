Sporting: um grupo de muitos, muitos quilómetros

O que dizer da sorte do Sporting neste sorteio da Liga Europa? Foi boa e má, e passamos a explicar, pondo os nomes nos lugares certos.

A equipa de José Peseiro ficou no Grupo E, com o Arsenal (Inglaterra), o Qarabag (Azerbaijão) e o Vorskla (Ucrânia), pelo que é fácil atribuir o favoritismo aos gunners treinados, agora, por Unai Emery, o espanhol que se especializou, justamente, nesta competição: são três Ligas Europas para o ex-técnico do PSG.

Quanto aos outros, é igualmente pacífico considerar que o Sporting é superior ao Qarabag e ao Vorskla, duas equipas pouco conhecidas no Velho Continente. O problema, obviamente, estará nas viagens longas e, sobretudo, no tapete sintético da formação azeri que tem no guarda-redes Hannes Halldórsson (o guardião que também é realizador) a figura mais carismática. Por outro lado, no Qarabag joga Slavchev, o búlgaro que teve uma passagem residual pelo Sporting, entre 2014 e 2018.

Já o FC Vroskla é o atual oitavo classificado da liga ucraniana e tem no seu currículo um único título: a taça da Ucrânia em 2009.

Confira todos os grupos da Liga Europa:

Grupo E

Arsenal (Ing)

SPORTING (POR)

Qarabag (Aze)

Vorskla (Ucr)

Grupo A

Leverkusen (Ale)

Ludogorets (Bul)

Zurique (Suí)

AEK Larnaca (Chi)

Grupo B

Salzburg (Áus)

Céltic (Esc)

Leipzig (Ger)

Rosenborg (Nor)



Grupo C

Zenit (Rús)

Copenhaga (Din)

Bordéus (Fra)

Slávia Praga (Rep. Che)



Grupo D

Anderlecht (Bél)

Fenerbahçe (Tur)

Dínamo Zabreg (Cro)

Spartak Trnava (Esl)



Grupo F

Olympiacos (Gré)

Milan (Itá)

Bétis (Esp)

Dudelange (Lux)



Grupo G

Villarreal (Esp)

Rápid Viena (Áus)

Spartak Moscovo (Rús)

Rangers (Esc)

Grupo H

Lázio (Itá)

Marselha (Fra)

Frankfurt (Ger)

Apollon (Chi)



Grupo I

Besiktas (Tur)

Genk (Bél)

Malmö (Sué)

Sarpsborg (Nor)



Grupo J

Sevilla (Esp)

Krasnodar (Rús)

Standard Liège (Bél)

Akhisar (Tur)



Grupo K

Dínamo Kiev (Ucr)

Astana (Kaz)

Rennes (Fra)

Jablonec (Rep. Che)

Grupo L

Chelsea (Ing)

PAOK (Gré)

Bate (Bie)

Vidi (Hung)