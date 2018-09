A solução para ultrapassar o pentacampeão azeri: pressionar alto e acelerar

O Qarabag de Qurban Qurbanov (técnico que também é selecionador azeri) é pentacampeão do Azerbaijão e, depois de no ano passado ter estado na Liga dos Campeões - onde contra todas as previsões conseguiu empatar os dois jogos da fase de grupos contra o Atlético de Madrid -, este ano participará na Liga Europa, uma vez que caiu aos pés do BATE Borisov na 3ª eliminatória de acesso à Liga dos Campeões.

O que pode o Sporting esperar do Qarabag?

A equipa de Qurbanov gosta de praticar um futebol apoiado desde trás e envolve muitos jogadores no seu processo ofensivo, vários deles posicionados à frente da linha da bola. Se por um lado isso prejudica a equipa na transição defensiva (com um passe vertical vários jogadores ficam imediatamente atrás da linha da bola), por outro permite-lhes, em organização ofensiva, oferecer várias opções de passe ao portador da bola.