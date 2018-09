Gudelj na vez de Acuña, Acuña na vez de Jefferson: assim vai jogar o Sporting na estreia na Liga Europa

Há novidades no onze do Sporting face à equipa-tipo de José Peseiro: para o encontro com o Qarabag, da fase de grupos da Liga Europa, Gudelj agarra o lugar no centro de terreno. Mas isso não significa que Acuña sai do onze. O argentino vai apenas recuar no terreno e jogar na lateral esquerda.

Depois de longa paragem por lesão, Mathieu volta ao eixo da defesa, num jogo em que Peseiro volta a contar com o capitão Nani.

O Sporting vai jogar com: Salin; Ristovski, Coates, Mathieu, Acuña; Battaglia, Gudelj, Raphinha, Nani, Bruno Fernandes e Montero.

Pode acompanhar o encontro de estreia do Sporting nesta edição da Liga Europa aqui, na Tribuna, a partir das 20h.