Tudo o que é preciso fazer para vencer o Qarabag está aqui

O Qarabag de Qurban Qurbanov (técnico que também é selecionador azeri) é pentacampeão do Azerbaijão e, depois de no ano passado ter estado na Liga dos Campeões - onde contra todas as previsões conseguiu empatar os dois jogos da fase de grupos contra o Atlético de Madrid -, este ano participará na Liga Europa, uma vez que caiu aos pés do BATE Borisov na 3ª eliminatória de acesso à Liga dos Campeões.

O que pode o Sporting esperar do Qarabag?

A equipa de Qurbanov gosta de praticar um futebol apoiado desde trás e envolve muitos jogadores no seu processo ofensivo, vários deles posicionados à frente da linha da bola. Se por um lado isso prejudica a equipa na transição defensiva (com um passe vertical vários jogadores ficam imediatamente atrás da linha da bola), por outro permite-lhes, em organização ofensiva, oferecer várias opções de passe ao portador da bola.

O sistema de jogo utilizado é o 4x3x3 (ou 4x1x4x1) mas muitas vezes verifica-se uma saída a três, principalmente quando tentam progredir pelo corredor lateral esquerdo (lado mais utilizado para atacar). O lateral direito, Medvedev, junta-se à dupla de centrais, Sadygov e Guseynov, enquanto o lateral esquerdo, Guerrier, se projeta muito. O objetivo passa por fazer a bola chegar a Zoubir, entre linhas, para que este desequilibre em condução ou no passe.

Quando a construção é orientada pelo corredor lateral direito, Medvedev oferece largura e profundidade, permitindo ao extremo (principalmente se for Madatov) ocupar zonas interiores.

Por envolverem muitos jogadores no processo ofensivo, são também uma equipa que com grande presença em zonas de finalização, principalmente nas situações de cruzamento, que são muito utilizadas para servir quem aparece para finalizar.

No momento defensivo o Qarabag é uma equipa com várias fragilidades. Organizam-se em 4x1x4x1, com o médio defensivo atrás da linha de quatro composta pelos dois extremos e os dois médios interiores, deixando apenas o avançado na primeira linha defensiva, muitas vezes demasiado sozinho para que a pressão seja eficaz.

Nem sempre apresentam um bloco defensivo compacto, permitindo muito espaço entre a linha defensiva e a linha média, uma vez que a linha defensiva se posiciona muito recuada mesmo quando os médios pressionam mais à frente.

A linha defensiva atua com base em muitas referências individuais (marcações HxH) o que acaba por originar muito espaço entre os defesas. Os movimentos de dentro para fora dos avançados, ou seja, do corredor central para o corredor lateral, criam muito espaço entre centrais, uma vez que um central do Qarabag acompanha o movimento do avançado adversário e o outro permanece pouco basculado, não havendo em muitos casos nenhuma preocupação do médio defensivo em ajustar na linha defensiva para diminuir esse espaço entre os dois centrais.

Os movimentos de apoio por parte dos avançados adversários são também uma maneira de abrir espaço na linha defensiva do Qarabag, uma vez que os centrais acompanham sempre esse tipo de movimento sem que haja um ajuste por parte dos restantes defesas, o que acaba por facilitar muito os movimentos de rutura nas costas da linha defensiva.

Principais jogadores

Vágner (32 anos)

O guarda-redes brasileiro, que já passou vários anos em Portugal ao serviço do Estoril e Boavista, começou a época como suplente de Halldórsson (guarda-redes islandês que no Mundial da Rússia defendeu um penálti a Messi, lembram-se?) mas acabou por ganhar a titularidade. Muito experiente e com muita qualidade entre os postes, Vágner é uma das principais esperanças do Qarabag para manter a baliza a zero na visita a Alvalade.

Simeon Slavchev (24 anos)

Mais um jogador do Qarabag que já passou por Portugal, embora tenha apenas feito cinco jogos pelo Sporting, três dos quais pela equipa “B”. O internacional búlgaro destaca-se acima de tudo pela sua capacidade física, sendo um médio com muita chegada à área adversária e muito forte nos duelos defensivos. Na sua primeira época ao serviço do Qarabag tem atuado como interior esquerdo no 4x3x3 e já conta com oito jogos disputados.

Míchel (32 anos)

O médio espanhol é um dos jogadores com mais classe do plantel do Qarabag. Muita qualidade técnica - principalmente no passe - e muito critério em posse, fazem de Míchel um dos jogadores mais importantes na construção azeri, sendo também decisivo no momento da finalização. Na época passada, a sua terceira ao serviço do Qarabag, fez 31 jogos e marcou seis golos e esta época já leva sete jogos disputados e um golo marcado.

Filip Ozobic (27 anos)

Duas vezes internacional para seleção croata, Ozobic foi um dos principais reforços do Qarabag para a nova época, depois de se ter destacado nas duas épocas anteriores ao serviço do Qabala do Azerbaijão, onde fez 21 golos no total. É preferencialmente médio ofensivo, sendo que também pode atuar como extremo esquerdo, e destaca-se pela qualidade técnica e criatividade que oferece no espaço entre linhas do adversário e pela capacidade finalizadora. Esta época já leva oito jogos disputados e dois golos marcados.

Abdellah Zoubir (26 anos)

O extremo marroquino é um dos principais desequilibradores do Qarabag. Atua preferencialmente como extremo esquerdo e destaca-se pela qualidade que apresenta na condução de bola e drible quando parte da esquerda para o meio, sendo também forte no último passe e no cruzamento. Na época passada representou o Lens, de França, onde fez 34 jogos e marcou dois golos e esta época já mereceu a confiança de Qurbanov em sete jogos, mas ainda não se estreou a marcar.

Mahir Madatov (21 anos)

O internacional azeri é o jogador com mais potencial e margem de evolução que Qurbanov tem ao seu dispor. Com um pé esquerdo cheio de qualidade técnica (muito forte no drible, passe e remate), Madatov, destaca-se em zonas de criação, onde parte do corredor lateral direito em direção ao corredor central. Também pode atuar como avançado. Na época passada realizou 33 jogos ao serviço do Qarabag tendo marcado oito golos e feito cinco assistências e esta época já marcou dois golos nos sete jogos disputados.

11 provavel Qarabag

A jogar em Alvalade e com muito mais qualidade individual, o Sporting de José Peseiro tem obrigação de ganhar ao Qarabag. Para tal, é fundamental que Bruno Fernandes e Nani consigam receber a bola no espaço entre a linha defensiva e a linha média do Qarabag que, como já foi referido, é por vezes muito grande.

Os movimentos de apoio de Montero poderão ser decisivos para criar espaço entre os elementos da linha defensiva azeri, uma vez que os centrais se focam muitos nas referências individuais.

Embora se preveja um jogo onde o Sporting passará a maior parte do tempo em ataque posicional, é também importante que aproveitem os momentos após a recuperação da bola para chegar com perigo junto da baliza de Vágner, uma vez que o Qarabag é bastante fraco no momento da transição defensiva - vários jogadores ficam logo atrás da linha da bola após o primeiro passe e demoram muito a recuperar defensivamente.

Defensivamente, o Sporting só terá a ganhar se pressionar alto a primeira fase de construção azeri, uma vez que por tentarem sair de forma apoiada (principalmente Sadygov) correm vários riscos que podem permitir ao Sporting recuperar a bola em zonas altas.

11 provável Sporting