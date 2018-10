No frio da Ucrânia, houve pé quente do Sporting

Às 17h55 de Portugal continental, o espanto foi geral: de branco? E preto? O Sporting? Os onze escolhidos por José Peseiro (já lá vamos às novidades) para defrontar o modesto Vorskla, na Ucrânia, entraram em campo com um equipamento que nunca tinha sido visto pelos adeptos: meias brancas com uma risca verde, calções brancos com uma risquinha preta e camisola branca com uma risca preta.

As dúvidas foram tantas que a conta oficial do clube no Twitter esclareceu os adeptos.

Uma vez que o Vorskla equipa de verde e o equipamento secundário do Sporting (cinzento) não foi considerado suficientemente diferente do dos anfitriões, a equipa portuguesa teve de equipar com um equipamento novo, apenas para este jogo, que não será "comercializado", segundo o clube.

Ou seja, um equipamento para esquecer. Tal e qual, portanto, a exibição que o Sporting protagonizou esta quinta-feira, na 2ª jornada da Liga Europa, que roçou o medíocre, na 1ª parte, e acabou por ser premiada, na 2ª parte, com uma reviravolta, lá está, quase tão inesperada como o equipamento.

Apesar das muitas mudanças no onze - saíram Ristovski, Raphinha, Montero, Jovane e Gudelj, e entraram Bruno Gaspar, Jefferson, Mané, Nani e Diaby - esperava-se muito mais do Sporting, perante um Vorskla que tem pouca experiência europeia e é "apenas" 4º classificado da Liga ucraniana. E foi até descrito AQUI em termos mais elogiosos do que aqueles que se viram esta noite, uma vez que os ucranianos eram claramente inferiores aos portugueses e pouco mais fizeram além de marcar um golo que caiu do céu (ou dos pés de André Pinto...).

VALENTYN OGIRENKO/GETTY

O problema é que o Sporting de José Peseiro também pareceu ter ficado à espera que lhe caísse alguma coisa do céu para não sair derrotado da Ucrânia. E esse milagre... quase não chegava. Mas chegou.

Antes do jogo, Peseiro garantia que se estava a "exagerar" na "menor avaliação" à qualidade das exibições da sua equipa: "Estamos mais dominadores e controladores". O mais incauto dos adeptos poderia até acreditar no treinador do Sporting, antes de ligar a televisão, mas assim que viu a entrada no jogo da equipa terá imediatamente duvidado daquilo que dizia Peseiro.

O Sporting foi tudo menos dominador e controlador: não tinha a bola, não tinha paciência e não tinha ataques propriamente ditos, tirando um remate de primeira de Diaby (que deixou pormenores bem interessantes antes de sair), após um passe longo de Bruno Fernandes.

A piorar esta entrada em campo, o Vorskla marcou, logo aos 10 minutos. Depois de um corte defeituoso de André Pinto, para a entrada da área (onde, verdade seja dita, também não estava ninguém do Sporting a proteger aquela zona), Kulach aproveitou para rematar para dentro da baliza de Salin, fazendo assim o 1-0.

O que poderia fazer com que o Sporting acordasse teve o efeito contrário: Acuna, no meio-campo, pareceu sempre bem menos útil do que a lateral; Mané andou sempre algo perdido; e Diaby bem se esforçava, mas a equipa não o acompanhava. Os ucranianos até davam espaço suficiente ao Sporting para atacar, mas os portugueses pareceram sempre demasiado precipitados, exagerando nos passes mais longos que não levavam a lado nenhum.

Por isso, a única verdadeira oportunidade de golo só surgiu em cima do intervalo, após um cruzamento de Jefferson: Nani, após um ressalto, ficou com a bola, em cima da linha da pequena área, mas não conseguiu empatar.

VALENTYN OGIRENKO

Na 2ª parte, o Sporting pareceu mais composto: Bruno Fernandes foi sempre pedindo a bola a meio-campo e a equipa instalou-se paulatinamente cada vez mais perto da baliza do Vorskla, que já nem tentava sair muito para o ataque. Peseiro mostrava que queria mudanças e tirou Mané, algo apagado, e colocou em campo Montero, aos 57', passando a equipa para um 4-4-2.

A falta de oportunidades de golo manteve-se, daí que, aos 70', Peseiro tenha virado para outro caminho: tirou Petrovic e Diaby, para dar tudo por tudo, com Raphinha e Jovane, novamente num 4-3-3.

E a verdade é que, já numa altura de chuveirinho para área, os substitutos resolveram o jogo. Todos eles. Aos 90', Jefferson enviou uma bola perdida para a área, que foi encontrada habilmente por Montero, que a parou no peito, fintou o adversário e marcou um grande golo.

1-1. Nada mau, perante aquilo que tinha sido a exibição sportinguista.

Mas ainda havia cinco minutos de descontos... E, aos 90+3, numa das poucas vezes em que o Vorskla lá se aventurou mais no ataque, o Sporting aproveitou o espaço para responder em contra ataque: Raphinha foi por ali fora, encontrou Bruno Fernandes sozinho no corredor oposto e, após a defesa do guarda-redes Shust, Jovane estava onde tem estado quase sempre, ou seja, no sítio certo à hora certa.

2-1 e a verdade é esta: assim fica muito difícil alguém dizer que José Peseiro (ainda) é um pé-frio. O Sporting soma agora seis pontos no grupo E, tal e qual como o Arsenal, que venceu o Qarabag (4-2). Dia 25, o Sporting recebe os ingleses em Alvalade.