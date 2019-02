Bruno Lage e os (históricos) 10-0: "Euforia só porque vencemos? Tem-se falado muito do último jogo mas temos uma boa sequência"

Tempo para treinar

"Não há assim muito tempo para treinar, mas penso que o mais importante foi feito. Analisámos bem o adversário e o que temos vindo a fazer, e ao longo de hoje e de amanhã passamos tudo aquilo que conhecemos do adversário aos jogadores e preparamos bem a nossa estratégia. Temos de entrar com confianca e jogar da mesma forma como jogamos em Portugal."

Ausências de Grimaldo, Pizzi e Jonas da convocatória

"Foi opção, apenas isso. A epoca é longa. Janeiro foi um mês muito carregado, fevereiro também vai ser. O plantel dá-nos garantias para o que temos vindo a fazer."

Euforia excessiva depois do 10-0?

"Não, principalmente por aquilo que tem sido o nosso registo. Euforia só porque vencemos? Tem-se falado muito do último jogo mas temos uma boa sequência, vencemos duas vezes o Sporting e vencemos o Vitória de Guimarães. Vivemos equilibrados. A pressão que coloco em mim e nos jogadores é apenas o jogo e o que queremos fazer. Temos de entrar concentrados naquilo que é a nossa estratégia e a nossa forma de jogar e vencer o jogo."

A convocatória é sinal de confiança nos menos utilizados?

"As decisões são sempre em função de vários pontos, um deles é esse. Tivemos os meses de dezembro e de janeiro muito carregados. Não é apenas o facto de jogarmos de três em três dias, é jogar várias vezes nessa sequência. Tínhamos duas situações em que podíamos ter problemas: o Rafa e o nosso capitão. Vamos tendo estas situações pelo esforco dos atletas, o historial de lesões, a idade, as deslocações, a forma de recuperar... São tudo pontos que depois nos levam ao resto. A nossa vida é em função disto. Temos um plantel que nos fornece imensas soluções e estamos satisfeitos com o rendimento da equipa."

É a estreia de Bruno Lage nas competições europeias

"Vejo tudo com equilíbrio. O mais importante é o que conseguimos controlar e o que conseguimos controlar é o nosso trabalho. Temos vivido, eu e a minha equipa técnica, com um orgulho e determinação enormes. E não escondo que será mais um marco na minha carreira, mas o mais importante é dar continuidade ao trabalho".

Interdição do estádio da Luz

"Não nos afeta [à equipa]. A direção respondeu como acha correto. O que vejo e sinto é que queremos muito jogar na Luz, é a nossa casa, mas se não houver a Luz nós jogamos em qualquer estádio, porque tenho a convicção que os sócios vão encher todos os estádios para nos irem apoiar."

Ambiente na Turquia

"Vai ser um ambiente semelhante ao que vivemos no último jogo em casa, na Luz. Já tive oportunidade de assistir a jogos ao vivo aqui na Turquia, sei que há sempre um apoio máximo à equipa da casa. Os grandes jogadores gostam de jogar nestes ambientes e as grandes equipas também. Temos de jogar com a mesma qualidade que em Portugal."