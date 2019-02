Seis alterações no assalto a Istambul

São tempos de alegria aqueles que se vivem no Benfica. Adeptos felizes, grupo feliz, golos atrás de golos, é notória a diferença no reino encarnado e por isso é na máxima confiança que os comandados de Bruno Lage vão entrar em campo para enfrentar o sempre difícil Galatasaray na Turquia. Tanta, que o treinador dá-se mesmo ao luxo de deixar seis habituais titulares de fora com um olho na Liga Europa e outro na rotação do plantel.

O onze do Benfica: Vlachodimos; Corchia, Rúben Dias, Ferro, Yuri; Florentino, Gedson, Salvio, Cervi; João Félix e Seferovic

Os suplentes: Svilar, Gabrie, Zivkovic, Krovinovic, Samaris, André Almeida e Jota

O onze do Galatasaray: Muslera; Linnes, Luyindama, Marcão, Nagatomo; Ndiaye, Fernando, Belhanda; Onyekuru, Feghouli e Digne

Os suplentes: Cipe, Mariano Ferreira, Calik, Inan, Gumus, Donk e Akgun

Pode seguir o jogo ao minuto AQUI na Tribuna Expresso.