Bruno Lage e o regresso de Taarabt: “Temos de olhar para o Adel e perceber se ele merece uma segunda ou uma terceira oportunidade”

O Benfica vai voltar a surpreender o Galatasaray?

"Surpreender em que sentido? No jogo, no onze? A surpresa acontece para vós, porque não acompanham os treinos e o que vamos fazendo. No primeiro jogo senti que era o 11 ideal em função da gestão do plantel e seguramente que amanhã também vou ter essa idea, em função das forças e fraquezas do adversário. Seguramente será um onze diferente do da primeira mão e do último jogo do campeonato."

Já passa pela cabeça de Bruno Lage ganhar a Liga Europa?

"O que me passa pela cabeça é ganhar sempre o próximo jogo. É com essa mentalidade que as cosias se vão fazendo. Vou dar um exemplo: imaginam o que estava a pensar aos 60 minutos do último jogo e passados três minutos temos uma expulsão. Acontecem tantas coisa em tão pouco tempo que temos é de estar concentrados no momento e em preparar o jogo e e o treino seguintes".

A renovação de contrato traz mais responsabilidade?

"Tudo igual. A mesma confiança o mesmo orgulho. E faço apenas uma correção: o contrato já tinha prevista essa duração. Quando assinei para treinar a equipa B já tinha cinco anos de contrato."

Estava à espera de ganhar na Turquia?

"Preparamos sempre os jogos para jogar bem e vencer. Neste momento estamos a vencer a eliminatória mas temos consciência que amanhã vai ser mais um jogo difícil. Uma equipa bem organizada, com valores individuais e coletivos e com um treinador de renome que não precisa de apresentações".

A renovação foi um justo reconhecimento do trabalho de Bruno Lage?

"Sim. Quando toda a gente está satisfeita, incluindo eu, as coisas só têm de continuar. Vejo uma alegria enorme dentro da casa, vejo nos estádios, vejo os jogadores empenhados... há que dar continuidade. Tenho a mesma confiança e o mesmo orgulho. E aproveito para realçar este percurso que me deixa orgulhoso, porque cheguei a esta casa para treinar escolas, ou seja, futebol 7. Quero fazer cada vez melhor."

Em janeiro já estava à espera de sucesso?

"Uso uma frase comum: o caminho faz-se caminhando. Não se espera nada."

O Galatasaray é uma equipa muito ofensiva

"Por isso é que o Galatasaray é uma grande equipa. E nós também somos, porque também jogamos dessa maneira. Vemos o jogo de forma ofensiva, de forma atrativa".

Adel Taarabt está de volta à equipa principal do Benfica

"O Adel começou a época na equipa B, curiosamente, comigo. Não o conhecia. Ouvi algumas histórias sobre o passado dele. O que vi foi um indivíduo que treinou sempre muito bem, a uma intensidade que eu gosto, desde o primeiro dia. Se não foi utilizado na equipa B foi porque não fazia sentido, era fugir à nossa política, dar-lhe minutos quando tínhamos o Jota, o Willock e outros jogadores. Agora vejo o mesmo Adel a treinar todos os dias à intensidade que eu gosto. Temos de olhar para o Adel e perceber se ele merece uma segunda ou uma terceira oportunidade, não sei bem. Se ele treina à intensidade que eu gosto durante sete meses é porque alguma coisa mudou. Portanto vamos ver ser há oportunidade para ele ter uma carreira de acordo com o seu potencial".