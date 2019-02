Keizer e o 3-4-3: "A tática não é o mais importante: são os jogadores, é o estado físico e mental dos jogadores"

Antevisão do jogo

"Depois da desilusão no último jogo, sabemos o que temos de fazer, sabemos que temos de marcar. Não é fácil, mas sabemos o que temos de fazer, isso é claro."

3-4-3 utilizado frente ao Sp. Braga

"Começámos com um sistema em que vencemos jogos mas depois as coisas não correram bem e tivemos de avaliar também os jogadores disponíveis. Com tantos jogos, era difícil meter em prática o novo sistema, também utilizámos vídeos. A tática não é o mais importante, são os jogadores, é o estado físico e mental dos jogadores."

Treinador do Villarreal achou que a imprensa portuguesa se tinha enganado quando escreveu que o Sporting jogou em 3-4-3

"Acho que a imprensa portuguesa sabe bem qual a tática usada, perceberam bem o que se passou [sorri]. Amanhã não posso dizer ainda o que iremos fazer. Para mim o mais importante são os jogadores, volto a dizê-lo. E há que dar descanso a alguns jogadores com o calendário que temos. Escolheremos a equipa que acharmos ser a melhor".

A forma de Bruno Fernandes

"É normal toda a gente estar a olhar para Bruno Fernandes, tem jogado muito bem. É um jogador importante, com espírito muito bom, que se reflete em toda a equipa".

Teme o ataque do Villarreal?

"Não temos medo, temos respeito. Tiveram um bom resultado contra nós. Podem jogar bem em contra ataque e também em ataque posicional, o que torna as coisas mais difíceis para nós. Temos de defender bem e depois conseguir o resto."

Importância deste jogo no resto da época

É um jogo muito importante, como todos os jogos que o Sporting disputa, é uma equipa grande. Queremos chegar à próxima ronda na Europa, queremos chegar à final da Taça de Portugal e queremos ir o mais acima possível no campeonato."