Dinamo Zagreb é o adversário do Benfica nos oitavos-de-final da Liga Europa

O Benfica vai defrontar o Dinamo Zagreb nos oitavos-de-final da Liga Europa, jogos que terão lugar a 7 e 14 de março. A 1.ª mão joga-se em casa do atual campeão croata e a eliminatória decide-se na Luz.

Encarnados e croatas já se defrontaram três vezes na história e o Benfica nunca perdeu. O último confronto foi na fase de grupos da Taça UEFA 2004/05, com vitória para o Benfica por 2-0, com golos de Sokota e Simão Sabrosa. Antes, Benfica e Dinamo haviam jogado na extinta Taça das Taças, em 1980/81. Na 1.ª ronda, empate a zero em Zagreb e na Luz vitória por 2-0, golos de Nené e César.

O sorteio, que decorreu esta sexta-feira em Nyon, na sede da UEFA, determinou ainda vários duelos com interesse, nomeadamente o confronto entre o Eintracht Frankfurt de Gonçalo Paciência e o Inter de João Mário e Cédric Soares.

Jogos dos oitavos-de-final

Chelsea - Dinamo Kiev

Eintracht Frankfurt - Inter

Dinamo Zagreb - Benfica

Nápoles - Salzburgo

Krasnodar - Valencia

Sevilha - Slavia de Praga

Arsenal - Rennes

Zenit - Villarreal