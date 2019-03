“Isto está no intervalo e estamos a perder por 1-0”

A exibição

Sim, não foi o resultado que esperávamos. Tivemos uma boa entrada, uma oportunidade clara [pelo Grimaldo], o nosso objetivo era tentar jogar sempre porque prevíamos uma forte pressão dos adversários aos nossos médios. Ter máxima largura nos corredores laterais e ter um ataque à profundidade, muita dinâmica entre eles, fizemos isso no início, a primeira oportunidade surge numa dessas situações. Com o desenrolar do jogo não fomos tão competentes como queríamos, é um resultado que deixa tudo em aberto, foi pena o penálti, porque por aquilo que as equipas fizeram o resultado justo era o empate. Não foi um jogo bem conseguido, mas está tudo em aberto, agora é recuperar o jogo com o Belenenses”

A lesão de Seferovic

“Ainda não sei nada sobre a lesão do Seferovic, mas condicionou. Tentámos responder com o Cervi para fazer os mesmos movimentos, é verdade que isso nos condiciona. O Seferovic tem um bom ataque à profundidade, mas não podemos usar isso para o que fizemos de menos bom. Tínhamos que tentar fazer de outra maneira, Tentámos, mas não fomos uma equipa que criasse perigo.”

O que disse no final

“Disse-lhes aquilo que acabei de dizer, a eliminatória está no intervalo, estamos a perder 1-0, ainda não acabou”