Bruno Lage: "Fizemos uma exibição em crescendo. Pena termos ido para os 120 minutos"

Análise do jogo

"Não sofremos, fizemos uma exibição muito boa, em crescendo. Pena termos ido para os 120 minutos, mas tivemos sempre o jogo controlado, criámos várias oportunidades. Resultado justo e passagem com mérito."

Substituições

"Eram os únicos dois jogadores que me preocupavam, Jonas e Grimaldo. Não queria dar-lhes 90 minutos. Chegando ao intervalo, tivemos a opção de trocar e sabíamos que não iam fazer 90 minutos, mas 70, que era o tempo de treino que iam ter entre amanhã e sábado. Não é que o Yuri e o Zivkovic não tenham tido uma boa prestação."

O Dinamo Zagreb

"Uma equipa muito idêntica, um 4-3-3 com forte pressão dos médios contra os nossos. Nós desta vez jogámos por fora e criámos movimentos com a bola nos corredores. Esse foi o plano da primeira mão, não tivemos sucesso, mas sentimos que iam ser os mesmos jogadores e que estes espaços iam voltar a surgir. As coisas correram bem. Somos a mesma equipa que perdeu em Zagreb."

Sorteio dos quartos de final

"Ainda não. Adversário inglês? Não, contra qualquer equipa são sempre experiências fantásticas. Agora o que interessa é recuperar bem. Mas digo: a exibição em crescendo que fizemos e correr como corremos aos 120 minutos dá-nos uma força maior. Domingo vamos apresentar-nos da melhor forma possível para fazer mais um grande jogo."