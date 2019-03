Uma revolução no onze, a começar no ataque: não há Félix nem Jonas

São muitas as mudanças no onze do Benfica para esta noite, começando pelos homens que marcam golos: a dupla atacante será constituída por Rafa e Jota, ficando Jonas e João Félix no banco.

No meio-campo, destaque para o regresso direto de Fejsa para a titularidade, depois de quase dois meses de fora por lesão.

Na defesa, Grimaldo fica a descansar e Yuri entra de início.

O onze do Benfica: Vlachodimos, Almeida, Rúben Dias, Ferro, Yuri, Pizzi, Fejsa, Gabriel, Zivkovic, Jota e Rafa.

Os suplentes do Benfica: Svilar, Grimaldo, Jonas, Cervi, Samaris, João Félix e Gedson.

O onze do Dinamo: Livakovic, Stojanovic, Téophile-Catherine, Dilaver, Rrahmani, Gojak, Moro, Olmo, Kadzior, Petkovic e Orsic.

Os suplentes do Dinamo: Zagorac, Majer, Gavranovic, Situm, Atiemwen, Leskovic e Peric.