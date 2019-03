Benfica vai encontrar estádio esgotado na ida a Frankfurt

Nesta sexta-feira, o sorteio dos quartos de final da Liga Europa colocou o Benfica diante do Eintracht Frankfurt. E a equipa alemã já anunciou que terá seu estádio lotado para a partida do dia 18 de abril.

Os únicos ingressos que restaram foram os destinados a empresas que trabalham em parceria com a equipa que é a quinta classificada do campeonato alemão. Além disso, os bilhetes para os visitantes ainda não foram vendidos e só estarão disponíveis aos adeptos encarnados mais tarde.

Com essas informações, é possível antecipar que a segunda mão dos quartos na Commerzbank Arena estará com 52 mil adeptos, lotação completa do estádio que foi remodelado em 2005 para a Taça das Confederações que ocorreu naquele ano.